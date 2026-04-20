綱啓永 せいら、なごみ、野村康太、濱岸ひより、鶴嶋乃愛、綱啓永らが18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に登場。2nd SHOWの「LAGUA GEM」ステージではストリートルックでランウェイを歩いた。