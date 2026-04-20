M!LK・塩崎太智 M!LK・塩崎太智が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「Rakuten GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」にシークレットゲストとして登場した。塩崎が「ガルアワ」に出演するのは８年ぶり。ランウェイでは「滅ポーズ」を披露した。