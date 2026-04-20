北村匠海＆出口夏希 月9枠で15年ぶりの学園ドラマとなる、フジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に出演の北村匠海、出口夏希、黒崎煌代、山下永玖、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽてが18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に登場した。本作が地上波連続ドラマ初主演となる北村匠海は、水産高校の新人教師を演じる。出口夏希ら生徒役のキャストはジャージ姿でランウ