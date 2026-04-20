しゅんゆま ファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward2026 SPRING／SUMMER』が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われ、『今日、好きになりました。』スペシャルステージでは、歴代出演者の岩間夕陽、瀬川陽菜乃、葛西杏也菜、紗和、小林ゆあ、白石乙華、長浜広奈に加え、歴代の成立カップルも登場し、ペアランウェイを披露した。さらに、恋愛見届け人として出演する井上裕介（NON STYLE）、かす、