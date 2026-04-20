福岡市中央区大名に、泊まるだけではない、新しいスタイルのホテルが開業します。レストランが主役のホテルで、コンセプトは「泊まれるレストラン」です。 メディア向けの内覧会が開かれたのは、福岡市中央区大名に4月20日に開業する「ザ ノット 福岡天神」です。■八木菜月アナウンサー「ホテルの入口から、ライトなどスタイリッシュな雰囲気に包まれています。中に入ってみますと、目の前にバーカウンター