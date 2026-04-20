女性ファッション誌「BAILA」（集英社）創刊25周年記念号となる4月28日発売の6月号の表紙に川口春奈が登場。特別版表紙には、timelesz寺西拓人が登場する。【写真】ベッドに寝ころびこちらを見つめる寺西拓人！「BAILA」6月号特別版表紙節目となる創刊25周年記念号のカバーを飾るのは、“バイラミューズ”の川口。巻頭特集「今が一番楽しい！って言える30代になるために」では、昨年30歳を迎えた川口が今感じていることや心