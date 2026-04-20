川口春奈が「BAILA」創刊25周年記念号表紙に！ 特別版はtimelesz寺西拓人が飾る
女性ファッション誌「BAILA」（集英社）創刊25周年記念号となる4月28日発売の6月号の表紙に川口春奈が登場。特別版表紙には、timelesz寺西拓人が登場する。
【写真】ベッドに寝ころびこちらを見つめる寺西拓人！ 「BAILA」6月号特別版表紙
節目となる創刊25周年記念号のカバーを飾るのは、“バイラミューズ”の川口。巻頭特集「今が一番楽しい！って言える30代になるために」では、昨年30歳を迎えた川口が今感じていることや心境の変化、仕事への向き合い方、読者へのメッセージについて真摯に語ってくれた。
特別版のカバーは、ベッドに寝ころびながらドキッとする表情でこちらを見つめる寺西。8Pにわたる特集では、“金曜日の夜から日曜日の朝まで、週末を2人で一緒に過ごす”という設定で、撮影を決行。ベランダでの乾杯や大盛り上がりのピザパーティをはじめ、飼っている猫とじゃれ合ったり家事を分担しあったり、ベッドで一緒に過ごしたり…同棲気分を堪能できる写真が満載だ。インタビューでは、「初めてのひとり暮らしの思い出は？」「一緒に暮らしたらどんな感じ？」など、日々の暮らしを軸にじっくりと話を聞いた。さらに、timeleszのメンバーひとり一人へのコメントも。さまざまな表情の寺西が楽しめる。
創刊25周年号発売を記念して、自動車やハイブランドのバッグ、高級スキンケアなどが当たるスペシャルプレゼント企画も実施。同号ではほかにもTシャツを素敵に着こなすコツが詰まったファッション大特集など、役立つ情報＆ときめく特集が満載となっている。なお、通常版・特別版は表紙以外の掲載内容は同じ。
「BAILA」6月号通常版・特別版は、集英社より4月28日発売。定価・各920円（税込）。
【写真】ベッドに寝ころびこちらを見つめる寺西拓人！ 「BAILA」6月号特別版表紙
節目となる創刊25周年記念号のカバーを飾るのは、“バイラミューズ”の川口。巻頭特集「今が一番楽しい！って言える30代になるために」では、昨年30歳を迎えた川口が今感じていることや心境の変化、仕事への向き合い方、読者へのメッセージについて真摯に語ってくれた。
創刊25周年号発売を記念して、自動車やハイブランドのバッグ、高級スキンケアなどが当たるスペシャルプレゼント企画も実施。同号ではほかにもTシャツを素敵に着こなすコツが詰まったファッション大特集など、役立つ情報＆ときめく特集が満載となっている。なお、通常版・特別版は表紙以外の掲載内容は同じ。
「BAILA」6月号通常版・特別版は、集英社より4月28日発売。定価・各920円（税込）。