４月17日、フィギュアスケートペアの三浦璃来（24歳）と木原龍一（33歳）の「りくりゅう」が、SNSで現役引退の報告をしている。２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダル、ペアで金メダルを獲得。一躍スターとなったふたりの動向は注目されていたが、決断を下した。報告では、ファンの応援やスポンサーの支援に感謝し、コーチングスタッフとの共闘やふたりで過ごした時間を「宝物」だと振り