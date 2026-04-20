4月20日よりフジテレビ（関東ローカル）にて放送開始される、秋田汐梨と池田匡志がW主演を務める連続ドラマ『share』の第1話・第2話あらすじと新場面写真が公開された。 参考：秋田汐梨、“30cmカット”で大胆イメチェン池田匡志らと『share』ヒット祈願で意気込み 原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨による同名コミッ