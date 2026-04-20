福岡市東区のマリンワールド海の中道で19日に行われた「大人の飼育員体験」には、87人の応募者から選ばれた4人が参加しました。4月19日は語呂合わせで「しいく」の日で、水族館の役割や飼育員の仕事を知ってもらおうと大人向けに初めて開催されました。参加者は餌やりをしながら生き物の生態を学んだりふだんは入れない施設の裏側を見学したりしました。■参加した人「（楽しかったのは）花形のイルカのトレーナӦ