19日、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは中 晃成容疑者（26）です。警察によりますと中容疑者は先月22日、福岡市中央区福浜の集合住宅の一室で、27歳の男性の腹部を刃物のようなもので突き刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。男性は全治1か月の重傷を負いました。警察は、逃走した中容疑者の顔写真を公開して行方を追っていましたが、19日正午ごろ、熊本市内の宿泊施設から出てきた中容疑者を逮捕しました。警察の調べに「