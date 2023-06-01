東映は20日、元取締役東京撮影所長の幸田清（こうだ・きよし）さんが老衰のため11日に亡くなったと発表した。94歳だった。通夜・告別式は、既に執り行われた。幸田さんは1955年（昭30）に東映に入社し、72年に東京撮影所長と取締役に就任し、ともに84年まで在任した。主な企画作品は、舛田利雄監督の80年「二百三高地」、82年「大日本帝国」、83年「日本海大海戦海ゆかば」がある。旧日本軍の乃木希典大将を軸に描いた「二百三高