【モデルプレス＝2026/04/20】5月4日よりPrime Videoにて独占配信されるドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」で主演を務めるSixTONESの京本大我（きょうもと・たいが／31）、共演の桜田ひより（さくらだ・ひより／23）にインタビュー。前編では、今作ならではの役作りのこだわり、現場でのエピソードなどたっぷりと語ってもらった。【写真】京本大我、人気女優と“人外”ポーズで2ショット◆京本大我主演「憧れの作家は