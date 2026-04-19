[4.19 プレミアリーグ第33節](エティハド スタジアム)※24:30開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 15 マーク・グエヒDF 27 マテウス・ヌネスDF 33 ニコ・オライリーDF 45 アブドゥコディル・フサノフMF 10 ラヤン・シェルキMF 11 ジェレミ・ドクMF 16 ロドリMF 20 ベルナルド・シウバMF 42 アントワーヌ・セメニョFW 9 アーリング・ハーランド控えGK 1 ジェームズ・トラッフ