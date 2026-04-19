井上雄彦による漫画『リアル』（集英社）最新第17巻の発売を記念し、『リアル』とスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「New Era®（ニューエラ）」がコラボレーションしたコレクション「リアル | New Era® in ZOZOVILLA」の受注販売が4月16日（木）よりZOZOVILLA限定で開始された。 【写真】「リアル | New Era® in ZOZOVILLA」ラインナップ 『リアル』（集英社