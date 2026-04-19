ＪＲ横浜線（資料写真）ＪＲ東日本は１９日、東神奈川駅（横浜市神奈川区）に停車した電車のドアを開けず、利用客が乗り降りできなかったと発表した。同社横浜支社によると、１８日午後９時３５分ごろ、同駅で横浜線八王子発桜木町行き上り電車のドアを開けなかった。乗客の指摘で発覚し、同駅で降車予定だった客は次の横浜駅で乗り換え、東神奈川駅で乗車予定だった約１０人は後続電車に乗った。けが人はなかった。運転士は