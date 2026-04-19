名古屋は瑞穂スタジアムのこけら落としで福岡相手にPK戦で勝利名古屋グランパスは4月19日、百年構想リーグ西地区第11節でアビスパ福岡と対戦し、2-2の末PK戦スコア5-4で勝利を収めた。この試合は聖地・パロマ瑞穂スタジアム改修工事後初の試合で、こけら落としとなったなか、選手たちも新たなホームスタジアムについて「めっちゃいいですね」と言及した。試合前のアップが始まると、名古屋サポーターからは「ここがHOME 共に勝