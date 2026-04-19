ボーイズグループBTSが、何をやっても1位を記録している。まさに“新記録製造機”だ。BTSは入隊前も数多くの記録を打ち立てたが、メンバー全員が除隊して完全体でカムバックしてからは、恐ろしい勢いで世界各地のさまざまな記録を塗り替えている。【写真】韓国メディアも注目したBTSの来日公演5thフルアルバム『ARIRANG』は、Spotifyの最新週間チャート（4月10〜16日集計）「ウィークリー・トップアルバム」1位、タイトル曲『SWIM