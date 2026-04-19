まさに“新記録製造機”！BTS、何をやっても1位…世界各国のチャート席巻、勢いは増すばかり

ボーイズグループBTSが、何をやっても1位を記録している。まさに“新記録製造機”だ。

BTSは入隊前も数多くの記録を打ち立てたが、メンバー全員が除隊して完全体でカムバックしてからは、恐ろしい勢いで世界各地のさまざまな記録を塗り替えている。

【写真】韓国メディアも注目したBTSの来日公演

5thフルアルバム『ARIRANG』は、Spotifyの最新週間チャート（4月10〜16日集計）「ウィークリー・トップアルバム」1位、タイトル曲『SWIM』は「ウィークリー・トップソング」1位を獲得した。アルバムと楽曲の両方が、4週連続で同時に頂点に立つという圧倒的な記録だ。

イギリスでもその勢いは続いた。イギリスのオフィシャル・チャート（4月17〜23日付）で『ARIRANG』は「オフィシャル・アルバム・トップ100」5位に入り、4週連続で上位を守った。『SWIM』も「オフィシャル・シングル・トップ100」25位を記録し、存在感を示した。

ヨーロッパの主要国の反応も熱い。ドイツの公式チャートでは、「トップ100アルバム」2位にチャートインし、4週連続で上位を維持。フランスのSNEPチャートではリリース初週に1位で登場した後、3週連続で2位を記録した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

また、オーストラリアのARIAチャートでも「トップ50アルバム」3位、「トップ20アナログ盤」2位となり、ロングランヒットを続けている。

日本では、音源と公演の両方が爆発的な反応を見せている。オリコン「週間ストリーミング急上昇ランキング」に5曲をランクインさせ、人気を証明した。さらに、東京ドーム公演のニュースは、日本の5大スポーツ紙の1面を飾った。

韓国のチャートでも“独走”は続いた。ハントチャートの4月第2週「ワールドチャート」では、アメリカ、日本、中国の3カ国で同時にトップに君臨し、4週連続で「トリプルクラウン」を達成した。

BTSは、兵役を終えて戻ってくるやいなや、音源・音盤・公演・グローバルな話題性まですべてを掌握。今後さらにどのような記録を打ち立てるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）