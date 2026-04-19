日本ハムの新庄剛志監督（54）が19日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。現役時代の「良くないこと」について語る場面があった。「環境の変化を楽しむ方法はありますか？」というリスナーからの質問の流れで、「マイナス思考が全くない」ことを明かした指揮官。現役時代にチャンスで打てなくても「投手が俺より上回ったんだ。凄かったんだ」と切り替えられたことを振り返った。