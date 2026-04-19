MLBホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間19日の敵地・アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回には、2試合連発となる7号ソロが飛び出しました。1点をリードして迎えた村上選手の第4打席。5球目のカーブ球をセンター方向へ弾き返し、打球速度103.9マイル(約167.2キロ)、飛距離415フィート(約126.4メートル)の一発を放ちました。しかしチームは直後に2点を返され同点へ。最後はアスレチックスにサヨナラ負けを喫しまし