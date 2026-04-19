女子プロゴルフ「kkt！杯バンテリンレディスオープン」最終日。高橋彩華が今シーズン2回目の優勝を果たしました。2日目を終えて首位タイで並んでいた鈴木愛と高橋彩華の一騎打ち。鈴木は6番セカンドショットでこの位置につけバーディーを奪うと高橋は7番、8番と連続バーディー互いに譲らずともに13アンダーで折り返します。後半に入っても高橋はさらにスコアをのばし、トーナメン