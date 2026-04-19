販売不振に繋がった直列4気筒エンジンライト・ブルーとホワイトのツートーンに塗られたスタンダード・ヴァンガードは、1958年に発表されたフェイズIIIのフェイスリフト版、ヴィニャーレ。フェイズIは1948年の発売で、堅実的なサルーンという評価を短期間に構築した。【画像】テールフィンは控えめにアメリカンなアッパー・サルーンたち同時期の英製モデルも全184枚フェイズIIIは1955年に発表されるが、デザイナーのジョヴァ