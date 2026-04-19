販売不振に繋がった直列4気筒エンジン

ライト・ブルーとホワイトのツートーンに塗られたスタンダード・ヴァンガードは、1958年に発表されたフェイズIIIのフェイスリフト版、ヴィニャーレ。フェイズIは1948年の発売で、堅実的なサルーンという評価を短期間に構築した。

【画像】テールフィンは控えめに アメリカンなアッパー・サルーンたち 同時期の英製モデルも 全184枚

フェイズIIIは1955年に発表されるが、デザイナーのジョヴァンニ・ミケロッティ氏によってルーフラインが高められ、ガラスエリアは拡大。フロントグリルやテールライトも、リフレッシュされた。ドン・シマンスキー氏の、1961年式のように。



スタンダード・ヴァンガード・ヴィニャーレ（1958〜1961年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

滑らかなボディが、女性には魅力的に映るとスタンダードは主張した。対して当時のAUTOCARは、180mm近い最低地上高と、賢明な15インチ・ホイールを評価した。

4速MTはコラムではなくフロアで、エンジンは2088ccの直列4気筒。スタンダードは、あえて6気筒を採用しなかったが、それが販売不振に繋がったといえる。モデル終了の3年前、1960年に直6エンジン版が追加されたものの、既にタイミングは逃していた。

タイムスリップしたような運転体験

シマンスキーが、ヴァンガード・ヴィニャーレを購入したのは2021年。「若かった頃に、オースチンA30のバンを下取りに出して、一度買い替えたんです。快適で、ロールス・ロイスのようだと思いましたよ。それは、事故で廃車になりましたが」

「幸いにも、数年前に同じモデルを入手できました。運転はタイムスリップしたかのよう。オーバードライブが便利で、現代の交通でも遅れる事はありません。ファーガソン・トラクターと殆ど同じの、スチール製4気筒エンジンは滅多に壊れませんよ」



スタンダード・ヴァンガード・ヴィニャーレ（1958〜1961年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ベンチシートは、ツヤツヤのビニールレザー張り。半円状のスピードメーターが、フィフティーズしている。

スタンダード・ブランドは、惜しまれつつ、このサルーンで幕を閉じた。1963年に登場した後継モデル、2000はトライアンフ・ブランドで売られている。

ルート66を流れるビッグサルーンへ特に忠実

ヴォグゾールは、豊かさを求める顧客へ応えるべく、2.3L直6エンジンのクレスタ PAを1957年に発表した。英国人の消費欲を掻き立てるように、クロームメッキで飾って。

これ以前から、ヴォグゾールはアメリカ車のスタイリングへ大きな影響を受けていた。その中で、クレスタ PAはルート66を流れるビッグサルーンへ特に忠実だろう。テールフィンの下で灯る大きな楕円形のテールライトは、一度見れば忘れないはず。



ヴォグゾール・クレスタ PA（1957〜1962年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

リアピラーの三角窓で、運転しやすく安全性を高める全方向の視界を得られると、同社は主張した。ボディラインは、低く優雅で機能的だとも表現した。その正当性は別として、地方のロカビリー・バンド・メンバーへ響いたであろうことは、想像に難くない。

ボロボロだった過去を感じさせない今の輝き

クレスタ PAのエンジンは、優れた動力性能と悪くない燃費を実現。シガーライターやアナログ時計、速度に応じて色が変わるスピードメーターは標準だった。ツートーン塗装

にヒーター、ウインドウ・ウオッシャー、レザーシートなどは有償で装備できた。

1960年に、エンジンは2.6Lへ拡大されつつ、楕円形のテールライトは小ぶりな縦型へ変更。1962年に、PB型へモデルチェンジしている。



ヴォグゾール・クレスタ PA（1957〜1962年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ハーモニカ・グリルが特徴的なクレスタ PAは、イアン・ウェルズ氏の1958年式。「自分が購入した時はボロボロでした。ボディパネルは、すべて自分で作り直しています。クロームメッキも酷かったですね」。と振り返るが、今の輝きはそれを感じさせない。

1950年代末の世相を体現したサルーンたち

オーバードライブが後付けされ、長距離ドライブが何よりも楽しいらしい。「本当に運転しやすいクルマです。タイヤは古いクロスプライですが、操縦性も抜群。ドラムブレーキは良く効きます。コラムシフトも、自分の好みに合ってますね」。と続ける。

湾曲したフロントガラスの、飛び出た下端へ足をぶつけたことはないとか。「よほど変な角度で乗り込む必要があるのでは？」。と彼が笑う。



ヴォグゾール・クレスタ PA（1957〜1962年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

今回の4台で、筆者が1番共感するのもクレスタ PA。この時代の世相を、より色濃く体現したサルーンだから。ツートーンカラーと、ホワイトウォール・タイヤが最高に似合う。1959年のミュージカルTVドラマ、「エスプレッソ・ボンゴ」そのままだ。

協力：ギルクス・ガレージ・カフェ、ケンブリッジ・オックスフォード・オーナーズ・クラブ、エディ・フォスター氏、MkIIコンサル／ゼファー／ゾディアック・オーナーズ・クラブ、スタンダード・モーター・クラブ、ヴォクスホール・クレスタ・クラブ

アメリカンな英国サルーン 4台のスペック ヴォグゾール・クレスタ PA（1957〜1962年／英国仕様）

英国価格：1073ポンド（新車時）／2万ポンド（約420万円）以下（現在）

生産数：17万3764台（ヴェロックス PAを含む）

全長：4521mm

全幅：1740mm

全高：1448mm

最高速度：144km/h

0-97km/h加速：16.8秒

燃費：8.1km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1200kg

パワートレイン：直列6気筒2262cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：84ps/4400rpm

最大トルク：17.1kg-m/1800rpm

ギアボックス：3速マニュアル／後輪駆動

オースチンA105 ウェストミンスター（1956〜1959年／英国仕様）

英国価格：1109ポンド（新車時）／1万2000ポンド（約252万円）以下（現在）

生産数：6770台

全長：4330mm

全幅：1630mm

全高：1570mm

最高速度：154km/h

0-97km/h加速：15.4秒

燃費：7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1320kg

パワートレイン：直列6気筒2639cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：103ps/4600rpm

最大トルク：19.5kg-m/2400rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

フォード・ゾディアック MkII（1956〜1962年／英国仕様）



フォード・ゾディアック MkII（1956〜1962年／英国仕様）

英国価格：1044ポンド（新車時）／1万ポンド（約210万円）以下（現在）

生産数：29万4506台

全長：4585mm

全幅：1753mm

全高：1537mm

最高速度：141km/h

0-97km/h加速：17.0秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1245kg

パワートレイン：直列6気筒2553cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：86ps/4400rpm

最大トルク：18.3kg-m/2000rpm

ギアボックス：3速マニュアル／後輪駆動

スタンダード・ヴァンガード・ヴィニャーレ（1958〜1961年／英国仕様）

英国価格：1044ポンド（新車時）／1万ポンド（約210万円）以下（現在）

生産数：2万6267台

全長：4370mm

全幅：1720mm

全高：1520mm

最高速度：140km/h

0-97km/h加速：17.0秒

燃費：9.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1170kg

パワートレイン：直列4気筒2088cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：69ps/4200rpm

最大トルク：14.9kg-m/2000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動