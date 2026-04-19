奈良県の最南端、十津川村に湧く「十津川温泉」は、湖畔の美しい景観に恵まれた温泉地です。最大の特徴は、村内のすべての温泉施設で実施されている「源泉かけ流し」です。2004年に全国の先駆けとして宣言され、塩素消毒や加熱、加水を一切行わない純度100％の温泉が、惜しみなく浴槽へと注がれています。泉質はナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉で、源泉温度は約70℃と非常に高温です。きりきずや火傷などの皮膚病に効果があるとさ