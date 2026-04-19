【奈良県】「満天の星空を眺めながら温泉に…」“全施設源泉かけ流し”の秘境「十津川温泉」の魅力とは？
奈良県の最南端、十津川村に湧く「十津川温泉」は、湖畔の美しい景観に恵まれた温泉地です。最大の特徴は、村内のすべての温泉施設で実施されている「源泉かけ流し」です。2004年に全国の先駆けとして宣言され、塩素消毒や加熱、加水を一切行わない純度100％の温泉が、惜しみなく浴槽へと注がれています。
泉質はナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉で、源泉温度は約70℃と非常に高温です。きりきずや火傷などの皮膚病に効果があるとされるほか、食塩を含んでいるため湯冷めしにくいのが特徴で、飲泉も可能です。
元禄年間に炭焼き人夫によって発見されたと伝わる歴史ある名湯は、現在も村の賑わいの中心として、多くの湯治客や観光客に愛され続けています。
歴史好きには、日本最古級の神社とされる「玉置神社」や、熊野古道の宿場として栄えた「果無（はてなし）集落」がおすすめです。
地元のグルメも見逃せません。道の駅などで味わえる、「めはり寿司」や手打ちの「そば」は、素朴ながらも深い味わいで人気です。さらに、「昴の郷（すばるのさと）」では温泉を利用した日本でも珍しい温泉プールがあり、家族連れでも楽しめます。
「空気が澄んでいて、満天の星空を眺めながら温泉に浸かることが出来る絶景スポットだと思います」（30代女性／愛知県）」
「奈良の山奥にあるので街の光が少なく、夜になると満天の星空が広がるのが魅力だと思います」（30代女性／神奈川県）」
「十津川温泉は街明かりが少なく、温泉に浸かりながら満天の星空を眺められるのが魅力です」（30代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質はナトリウム炭酸水素塩・塩化物泉で、源泉温度は約70℃と非常に高温です。きりきずや火傷などの皮膚病に効果があるとされるほか、食塩を含んでいるため湯冷めしにくいのが特徴で、飲泉も可能です。
「十津川温泉」周辺には何がある？周辺には、十津川村ならではのスリル満点なスポットや世界遺産が点在しています。温泉街からほど近い場所には、人力のロープウェイ「野猿（やえん）」があり、無料で綱を引きながら川を渡る貴重な体験ができます。また、村を代表する観光名所「谷瀬の吊り橋」は、長さ297m、川面からの高さ54mを誇る日本屈指の鉄線橋で、空中散歩の緊張感と絶景を同時に味わえます。
歴史好きには、日本最古級の神社とされる「玉置神社」や、熊野古道の宿場として栄えた「果無（はてなし）集落」がおすすめです。
地元のグルメも見逃せません。道の駅などで味わえる、「めはり寿司」や手打ちの「そば」は、素朴ながらも深い味わいで人気です。さらに、「昴の郷（すばるのさと）」では温泉を利用した日本でも珍しい温泉プールがあり、家族連れでも楽しめます。
「温泉に浸かりながら満天の星空を眺められる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「空気が澄んでいて、満天の星空を眺めながら温泉に浸かることが出来る絶景スポットだと思います」（30代女性／愛知県）」
「奈良の山奥にあるので街の光が少なく、夜になると満天の星空が広がるのが魅力だと思います」（30代女性／神奈川県）」
「十津川温泉は街明かりが少なく、温泉に浸かりながら満天の星空を眺められるのが魅力です」（30代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)