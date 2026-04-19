© Raymond Wong / Gizmodo US AMDの最強のゲーミングCPU「Ryzen 7 9850X3D」は今のところ競合がいなくて無敵モードですが、それが崩れる日が来ちゃうかも。次はIntelの次世代デスクトップCPU「Nova Lake」が、今後のゲーミングPCのパワーアップの鍵を握っています。今後、超高価なデスクトップ向けパーツの世界で競争がより激化するかもしれません。Intelのこのチップのコードネーム「Nova Lake」は、デスク