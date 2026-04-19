サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。ロアッソ熊本は、ホームで鳥栖と対戦しました。、■えがお健康スタジアム 11節この試合は「熊本地震から10年つなぐマッチ」。エスコートキッズは熊本地震が発生した2016年生まれの子どもたちです。前半、ロアッソの攻撃は鳥栖の守備に阻まれます。逆に前半終了間際、鳥栖に先制点を奪われます。さらにサイドが代わった後半15分にも失点。シュートの本数は鳥