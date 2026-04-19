BRAHMANが5月15日、東京 GARDEN THEATERにて＜tour viraha final＞を開催する。30周年記念プロジェクトの完結編となる同グランドファイナルへ向けて、メンバー全員による直前インタビューが公開となった。＜六梵全書＞ 〜 7thアルバム『viraha』〜 ＜tour viraha＞ 〜 ＜尽未来祭2025＞ 〜 ＜tour viraha 2026＞ 〜 LP BOX『七梵全書』と、怒涛の勢いで続いてきた30周年記念プロジェクトも＜tour viraha final＞で遂にグランドファ