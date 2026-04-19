日曜日は全国の140近い地点で、25℃以上の夏日になりました。月曜日も季節先取りの陽気で、5月並みの所が多くなります。西日本や東日本を中心に、24℃前後となりそうです。日本海側は日曜日より高く、秋田や金沢で25℃と、夏日になる所もある見込みです。ただ、西日本は雲が広がりやすく、九州や四国はところどころでにわか雨があるでしょう。夕方以降は、中国地方や近畿にも雨雲のかかる所がある見込みです。東日本や北日本は晴れ