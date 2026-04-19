先月、福岡市の住宅で男性が刺された殺人未遂事件で、警察は公開捜査していた男を逮捕しました。19日、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは住居・職業ともに不詳の中晃成容疑者（26）です。警察によりますと、中容疑者は先月22日、福岡市中央区の住宅で27歳の男性の腹部を刃物のようなもので突き刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。刺された男性は全治1か月の重傷で、事件当時、「女性との交際関係を疑われた」と話していま