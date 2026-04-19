◇プロ野球 セ・リーグ DeNA2ー0広島(19日 マツダスタジアム)DeNAが広島との3連戦に勝利し今シーズン初の3連勝としました。今シーズン5度対戦して広島に4連勝しているDeNA。3回にランナー1塁、3塁とするとヒュンメル選手がセンターへの犠牲フライを放ち先制に成功します。さらに6回ノーアウト1塁、3塁の場面。宮粼敏郎選手のダブルプレーの間に１人ランナーがかえり追加点をあげます。DeNAの先発、石田裕太郎投手は「ランナ