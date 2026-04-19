NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。巨人はルシアーノ投手を登録し、ウィットリー投手を抹消しました。4年目のルシアーノ投手は、開幕一軍を勝ち取ると4試合にリリーフ登板し、無失点、3ホールドの好投。しかし外国人登録の選手については「1軍に5人、ベンチに入れるのは4人」という条件があるため、ライデル・マルティネス投手との入れ替えで3日に抹消となっていました。その後は11日のファーム・DeNA戦に先発するも、2回途中5