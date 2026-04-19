◇プロ野球パ・リーグソフトバンクーオリックス(19日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの先発・松本晴投手が9回に逆転を許し、今シーズン初黒星となりました。パ・リーグ首位のソフトバンクは1勝1敗で迎えた3連戦の最終戦。今シーズン2勝を挙げ、リーグトップタイの3勝目へ初回、三者凡退で抑えるとその裏、ソフトバンク打線は 2アウトながら1塁と3塁の場面で得点圏打率.300の山川穂高選手が打席へ。8球粘り、迎えた9球目にア