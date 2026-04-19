ブライトン三笘薫のダイレクトボレー弾とプレミア得点王の優勝決定弾が比較イングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間4月18日のプレミアリーグ第33節トッテナム戦に途中出場し、左足の鮮やかなダイレクトボレーで今季3得点目を挙げた。数々の名手のゴールを彷彿とさせるゴラッソで、元オランダ代表のプレミアリーグ得点王の優勝決定弾とも比較されている。ブライトンは前半39分に先制を許す展開となったが、MFデ