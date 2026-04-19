NODA・MAP 第28回公演『華氏マイナス320°』が、東京芸術劇場プレイハウスにて幕を開けた。作・演出は野田秀樹。阿部サダヲ、広瀬すず、深津絵里、橋爪功といった豪華な顔ぶれがそろい、野田自身も舞台に立つ。【画像】『華氏マイナス320°』そのほかの舞台写真本作のタイトルは、レイ・ブラッドベリのディストピア小説『華氏451度』を想起させるが、野田はこれを「正しくない科学に基づいた、正しくないSF（サイエンス・フェ