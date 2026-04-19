メジャーリーグ、シカゴ・ホワイトソックスの熊本市出身、村上宗隆が2試合連続のホームランを放ちました。■日本時間の18日村上宗隆は、アスレティックス戦に先発出場。7回の第5打席で満塁ホームラン。飛距離130メートルを超える特大の当たりでチームの勝利に貢献しました。■日本時間の19日7回の第4打席でボールはバックスクリーンへ。2試合連発となる7号ソロホームランで