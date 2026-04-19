女性配信者への不同意わいせつの容疑で現行犯逮捕された、有名ガールズグループのメンバーの実兄としても知られる30代男性キム氏の妻、A氏が家庭内暴力の被害を暴露した。A氏は自身のSNSアカウントを通じて、キム氏から家庭内暴力を受けたと主張し、関連する証拠資料や暴行の痕跡の写真などをあわせて投稿した。【注目】行為中に無断で撮影？BLACKPINK・ジス兄に疑惑A氏が公開した知人の陳述書によると、2025年8月頃、知人はA氏と