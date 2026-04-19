＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の前哨戦で、古江彩佳は苦戦している。29位から出たムービングデーは、3バーディ・2ボギー・2ダブルボギーの「75」。最終18番では「ラフでひっかけました」と、グリーン左手前の池に入れてダボフィニッシュ。トータル1アンダー・58位へと大き