18日夜、福岡県粕屋町で、軽乗用車と自転車が衝突する事故があり、自転車を運転していた男子高校生が重傷で病院に搬送されました。18日午後6時半ごろ、福岡県粕屋町戸原東の信号機のない交差点で、軽乗用車と自転車が出合い頭に衝突しました。この事故で、自転車を運転していた福岡県須恵町に住む17歳の男子高校生が頭から出血するなどの重傷で、搬送先の福岡市内の病院で治療を受けているということです。軽乗用車を運転していた2