独自の技術を用いて工芸品を制作し販売する職人「クラフト作家」が全国から集まるイベントが山口市で開催されています。山口市の維新百年記念公園で18日と19日の2日間開催されている「山口アーツ＆クラフツ」北は岩手、南は鹿児島まで全国各地から181人のクラフト作家が集まり、陶芸や木工、染め物など数々の作品が展示・販売されています。主催者の一押しの作品はこちら・・・下関市豊田町の木工作家＝坂本 祐樹 さんの「ロ