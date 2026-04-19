18日夜、熊本市で住宅3棟が全焼し、1人が遺体で見つかりました。警察と消防によりますと18日午後8時過ぎ、熊本市北区麻生田の外越勝久さん（82）の住宅付近から出火。外越さん宅などあわせて3棟が全焼し、さらに2棟の屋根が焼けました。また外越さんの家の跡から1人が遺体で見つかり、警察では亡くなったのは外越さんではないかとみています。