18日夕方、福岡市西区で、パトカーの追跡を受けていた中学生が運転する自転車が、自転車を止めようとした男性と接触する事故がありました。警察によりますと18日午後4時半すぎ、福岡市西区姪の浜の路上にいた5･6人くらいの男子中学生のグループの近くをパトカーが通った際、1人が自転車で逃げ出しました。不審に思った警察が職務質問をするため、男子中学生を追跡しました。その後、近くを歩いていた42歳の会社