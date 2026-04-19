現代社会の利便性と引き換えに、私たちは動物としての根源的な機能を失いつつある。前編では理学療法士で『絆創膏を貼るだけ睡眠』の著者・山内義弘氏と、「糖質から脂質へのシフトチェンジ」を説き、『なぜヒトは脂質で痩せるのか』（扶桑社新書）が発売即重版となった作家の金森重樹氏が睡眠について知見を交換した。後編ではさらに踏み込み、人類が数百万年かけて培ってきた旧石器人としての生存戦略に焦点を当てる。 ◆人類