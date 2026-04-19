米記者が速報米大リーグ・ドジャースがマイナーの有望株をメジャー初昇格させる見込みであることが判明した。昨年3Aのパシフィック・コースト・リーグ（PCL）でMVPに輝いた28歳は、ドジャース傘下オクラホマシティで打率.324、OPS1.020、4本塁打と好調を維持。米国から届いた朗報は、日本ファンの間でも話題を呼んでいる。メジャー初昇格が見込まれているのは、28歳のライアン・ウォード。マイナー7年目で、昨季は打率.290、36