昭和や平成の時代に世間を賑わせた数々の「ランキング」を令和版にアップデートしてみたら――。そんな疑問に迫る新番組『あのランキングを勝手にアップデート！』が誕生。本日4月19日（日）に放送される。番組をリードするのは、芸能界のレジェンド俳優・藤岡弘、と、数々のランキングを賑わせてきた出川哲朗という前代未聞の異色コンビ。抜群の安定感を誇る川島明（麒麟）が進行を務め、池田美優（みちょぱ）は令和の新しい価値