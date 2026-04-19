◇プロ野球セ・リーグヤクルト4xー3巨人（4月18日、神宮球場）サヨナラヒットを許し、敗戦投手となった、巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手。2塁打を連打され、同点に追いつかれた後、1アウトは取るも、1アウト2塁の場面ではノーマークだった2塁ランナーの丸山和郁選手に3塁への進塁を許してしまいました。これがあだとなり、長岡秀樹選手がサヨナラヒット。巨人の内海哲也コーチは「機械じゃないんでね、こんな時もある