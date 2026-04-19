aespaのKARINA（カリナ、26）が、祖母のため運転免許試験に挑戦した。14日にグループの公式YouTubeチャンネルで明かした。「十分な練習だけが合格への近道」とのタイトルで、動画をアップした。韓国メディアのスポーツ朝鮮はこのほど、「動画の中でカリナは、運転免許取得のために練習場を探す姿が印象的だった。筆記試験と実技の準備を前に、着実に挑戦を始めた。特に運転免許を取得しようとする理由を自ら明かし、感動させた」と