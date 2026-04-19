aespaのKARINA（カリナ、26）が、祖母のため運転免許試験に挑戦した。14日にグループの公式YouTubeチャンネルで明かした。「十分な練習だけが合格への近道」とのタイトルで、動画をアップした。

韓国メディアのスポーツ朝鮮はこのほど、「動画の中でカリナは、運転免許取得のために練習場を探す姿が印象的だった。筆記試験と実技の準備を前に、着実に挑戦を始めた。特に運転免許を取得しようとする理由を自ら明かし、感動させた」と報じた。

カリナは「まだ祖母と一緒に暮らしています」と言い「私が最近本を読んでいると、祖母とドライブに行く話が出た。おばあちゃんが年を取る前に、ぜひ私の助手席に乗せてあげたかった。すぐに免許を取得してドライブさせてあげる」と語った。

スタッフから「どこへ遊びに行くの？」と聞かれると「まだ考えていない」と答えてた。制作陣からソウル郊外の陽平（ヤンピョン）を推薦されると「陽平は遠すぎる。私が運転していくと、4時間かかるかもしれない。おばあちゃんの希望を聞いて、そちらに連れて行きます。おばあちゃん、近くにしてね」と話して、笑いを誘った。

結局、筆記試験は85点で合格した。左手に合格証を持ち「合格しました」と喜び「私の運動神経は良い。実技も驚くほどうまくやるつもりです」と力強く話した。