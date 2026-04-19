きょうは西から低気圧が近づき、西日本は九州や四国などで本降りの雨となるでしょう。東日本と北日本は北から張り出す高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。予想最高気温は全国的に平年より５度くらい高く、初夏のような汗ばむ陽気となるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。あすは西日本、あさっては東日本と北日本で雨が降る予想です。水曜日は広く晴れますが、木曜日から金曜日は全国的に雨や風が強